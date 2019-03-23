Beykoz adayı Murat Aydın: “Attığımız her adım insanımızın mutluluğu için olsun”

Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri’nde Ordulularla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Attığımız her adım insanımızı mutluluğa getirecek ve artıracak adım olsun. Bütün projelerimizin temelinde yatan düşünce budur, mutlu ve huzurlu olalım" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına daha da ağırlık vererek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri’nde Ordulu vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı salon dolup taşarken programa, Aydın’ın yanı sıra İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman da katıldı. Masaları tek tek gezerek vatandaşlarla tokalaşan Aydın’ın sıcak bir şekilde karşılanması dikkat çekti. Samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazanan Başkan adayı Aydın, soruları cevapladı.

"Attığımız her adım insanımızın mutluluğu için olsun"

Programda konuşma yapan Aydın, “Ben küçükken Samsun tarafına giden araçları, dayım da Giresun tarafına giden araçları sayardı, aramızda böyle bir yarış vardı hangimiz daha çok araba sayacağız diye. 1 saatten fazla otururduk. 50 tane ya sayardık ya sayamazdık. Şimdi aynı noktada 1 saat otursak sanırsam 4-5 tane uçağın geçişini sayarız. Ben buradan uçağa biniyorum, 1 saat 50 dakikada Ordu-Giresun Havalimanı’na, oradan da 5-6 dakikada babamın evine ulaşıyorum. Saatte 50-60 arabanın geçtiği yerden şimdi saatte 4-5 tane uçak geçiyor. Memleketimize gitmek buradan Zeytinburnu’na gitmek kadar sürüyor. Attığımız her adım insanımıza mutluluk getirecek ve artıracak adım olsun. Bütün projelerimizin temelinde yatan düşünce budur, mutlu ve huzurlu olalım" şeklinde konuştu.