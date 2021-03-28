Beykent Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendiriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular bu 28.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilebilir.

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