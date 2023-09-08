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Dünya Beyin ölümü gerçekleşti! Fransız polisinden Türk gence akılalmaz düşmanlık
Dünya

Beyin ölümü gerçekleşti! Fransız polisinden Türk gence akılalmaz düşmanlık

Yeniakit Publisher
2023-09-08 07:58:00 -
Beyin ölümü gerçekleşti! Fransız polisinden Türk gence akılalmaz düşmanlık

Fransa'nın Elancourt kentinde dün polis aracı ve bir motosiketin çarpışmasında ağır yaralanan Sefa Şahin isimli Türk gencin beyin ölümü gerçekleşti.

Başkent Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde dün akşam polis aracının karıştığı olayda 16 yaşındaki Şahin ağır yaralanmış; olaya ilişkin 2 polis gözaltına alınırken, biri "polisin dur ihtarına uyulmadığı" gerekçesiyle olmak üzere 2 soruşturma açılmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ailenin avukatı Yassine Bouzrou, Şahin'in beyin ölümünün gerçekleştiğini ve medyada polisin perspektifinden yer alan, "gencin polislerin aracına vurduğu" yönündeki iddiaları yalanladı.

Bouzrou, polislerin araçlarıyla Şahin'i takip ettiğini belirterek, olayla ilgili "kasten adam öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

Şahin'in amcası Nuri Şahin, AA muhabirine konuştu.

Amca Şahin, dün yerel saat ile 18.00 sularında gelen telefon üzerine yeğeni Sefa Şahin'in kaza yaptığı olay yerine gittiğini belirtti.
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Olayın Elancourt kentinde belediyenin yakınında gerçekleştiğini ifade eden Şahin, olay yerine vardığında Sefa'nın bulunduğu noktadan 100 metre uzaklıkta tutulduklarını kaydetti.

Şahin, "Bizi hiçbir şekilde yanaştırmadılar. Sefa orada, beyin ölümüne girene kadar beklettiler." dedi.

Polislerin olay yerindeki okul ve binaların kameralarına müdahale ettiğini anlatan Nuri Şahin, olup biteni görgü şahitlerinden öğrendiğini ifade etti.

Şahin, tanıkların ifadelerinden yola çıkarak, uyarı vermeden bir polis aracının motosiklet süren yeğeninin yolunu kestiğini ve Sefa'nın bu nedenle ön kaportaya çarptığını söyledi.

Ayağa kalkan yeğenine ikinci bir polis aracının gelip çarptığını söyleyen Şahin, Sefa'nın yarım saatten fazla bir süre yerden kaldırılmadığını ifade etti.

Nuri Şahin, polislerin yeğenine kalp masajı yaptığını, orada bulunan bir vatandaşın itfaiyeyi çağırdığını belirtti.

Yeğeninin olay yerine 5 ve 10 dakika mesafedeki hastaneler yerine, 1,5 saat uzaklıktaki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran amca Şahin, yeğeninin yaşam destek ünitesinden fişini çektirmemek için hastaneyle tartıştıklarını ve 3-4 gün kazandıklarını anlattı.​​​​​​​

Şahin, "Şu anda yeğenim beyin ölümüne girmiştir. Biz de yeğenimi Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Çünkü burada hiçbir şekilde, hastaneye güvenmiyoruz. Hastane şu anda yeğenimin fişini çekmek istiyor." dedi.

Olay sonrası gözaltına alınan 2 polisin serbest bırakılmasına tepki gösteren Şahin, "Sefa efendi, merhametli ve yardımsever bir çocuk." dedi.

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