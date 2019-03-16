Beyin kanaması geçiren İsmet Özel kimdir? İsmet Özel sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle damarlarına stent takılan şair ve yazar İsmet Özel, dün gece beyin kanaması geçirdi. Özel'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Peki İsmet Özel kimdir nereli ve kaç yaşında?

19 Eylül 1944 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara'da tamamlar. Öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okuduysa da mezun olacağı okul Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı olacaktır. On sekiz yıl Devlet Konservatuarı'nda Fransızca okutmanlığı yapar, ilk şiiri 1963'de Yelken Dergisi'nde yayınlanır.

1963 yılında muhtelif dergi ve gazetelerde yayımladığı şiirlerle dikkati çeker. Bu tarihle birlikte İsmet Özel; yazın, düşün ve sanat dünyasındaki serüvenine başlamıştır. İlk kitabı Geceleyin Bir Koşuyu 1966 yılında, büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet, İsyanı ise 1969 yılında da yayımlar. 1970 yılında yakın arkadaşı Ataol Bahremoğlu ile birlikte Ant ve Halk Dostları dergilerini çıkarır.

1975 yılına gelindiğinde ise İsmet Özel, o zamana dek içerisinde bulunduğu ve savunduğu sol kesimi bırakarak fikri ve ruhi bir değişim yaşayacaktır. Bu tarihten sonra hayatına, benimsediği İslami hayatın doğruları ile devam eder. Bu doğrular aynı zamanda ona yeni sorumluluklar da yüklemiştir. Bu sorumluluk bilinci ile 1977'de Yeni Devir gazetesinde günlük fıkralar yazar, yine aynı gazetede Abdullah Çıdamlı müstear ismi ile çeviriler yapar, Pazar günlerine özel kültür sayfaları hazırlar.

1985 yılında Milli Gazete'de Cuma Mektupları'na, 1997 yılında Yeni Şafak Gazetesi'ndeki günlük fıkralarına başlar. Yazdığı deneme kitabı Taşları Yemek Yasak ile Türkiye Yazarlar Birliği Deneme ve 2005'de üstün hizmet ödülünü kazanır. 1995'de Şilili Ozan Gabriela Mistral nişanı alır. Siyasi yazıları 2003 yılına dek kısmi aralıklarla çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Halen İstiklal Marşı Derneği'nin genel başkanlık görevini yerine getirmektedir. Evli ve dört çocuk babası, iki çocuk dedesi İsmet Özel, Çengelköy'deki evinde düşünce ve sanat hayatına devam etmektedir.