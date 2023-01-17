Beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürün! İlk kez ortaya çıktı, kimse bilmiyor: 3 Malzemeli kesin çözüm!

Özellikle de genç yaşta beyazlamış saçlarla dolaşmak, sizin için üzücü bir durumdur. Ancak üzülmenize gerek yok. Çünkü beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürmenizin bir yolu var. Aşağıda verilen tarifle saçlarınızın siyahlaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken her şey size gerektiği şekilde anlatılmıştır.

Saç dökülmesi en sık yaşanan saç problemlerinin başında gelir. Saçlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak dökülmeler olabilir. Düzensiz beslenme, yetersiz saç bakımı, mevsim değişikliği, genetik faktörler, boya gibi kimyasal işlemlere maruz kalmak gibi bir çok etken saç dökülmesine sebep olabilir. Saçlarınız dökülüyorsa hemen endişelenmeyin. Doğal tariflerle saç bakımınıza ekleyerek saç dökülmesini durdurabilirsiniz.

Saçlarınızı Siyahlaştıran Tarif İçin Malzemeler

Saçlarınızı siyahlaştıran tarif için gerekli olan malzemeler şunlardır:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Özellikle de Hindistan cevizi yağı, saçlarınızın daha iyi bir hal almasını sağlamaktadır. Eğer saç yapınız iyi değilse, Hindistan cevizi yağı sayesinde saçlarınızın yeniden yapılanmasını sağlayabilirsiniz.

Beyazlamış Saçlarınızı Siyaha Dönüştüren Tarif

Yoğurdu, Türk kahvesini ve Hindistan cevizi yağını bir kap içerisinde karıştırınız. Karıştırma sonrasında sanki saç boyası bir kür elde edeceksiniz. Malzemeleri birbirine iyice yedirmeye çalışmalısınız. Etkili sonuçlara ulaşmak için malzemenin iyi karıştırılması önemlidir.

Tarifi Saça Nasıl Uygulamak Gerekir?

Tarifin malzemelerini bir araya getirdikten sonra uygulamaya geçilebilir. Ancak hazırlanan tarif bazen çok koyu gelebilir. Eğer karışımınız yoğun bir şekilde koyu ise su ekleme yapabilirsiniz. Bir kaç damla su yeterli olacaktır. Çok akışkan bir kıvam yapmanıza gerek yoktur. Suyu ekledikten sonra karıştırma işlemini saç boyama fırçası ile yapabilirsiniz.

Tarif hazırlama aşamasını geçtikten sonra uygulama aşamasına geçiş yapabilirsiniz. Saçlarınızı tutam şeklinde ayırırsanız, kürü daha iyi yedirebilirsiniz. Beyazlığın yoğun olduğu bölgelere daha fazla sürmeniz gerekir. Kürü, önce saç diplerine sürerek uygulamalısınız. Eğer saçlarınız omzunuzu geçiyorsa bu tarifte yazan miktarları iki katına çıkarabilirsiniz. Kürün hepsini saçınıza sürünüz. Daha sonra 40 dakika bekleyip, saçlarınızı durulayınız.

Tarifin Ne Zaman Uygulanması Gerekir?

Beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürmek için hazırladığınız kürü, 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Saçlarınızdaki beyazlık tamamen kaybolana kadar uygulama yapılmalıdır. Ayda ya da bir kaç ayda bir yapılan uygulamanın faydası olmaz. Bu kür, saçlarınızın siyahlaşmasını sağlarken aynı zamanda beslenmesini de sağlar. Özellikle de yıpranmış, kepekli ve kabarık saçlar için son derece iyi gelen bir kürdür.

Beyazlamış saçlara çözüm 2.

Hindistan cevizi yağı ile 1 kaşık limon suyunu karıştırın. Nazikçe saç derisine masaj yaparak uygulayın. 1 saat bekledikten sonra hafif bir şampuan ile yıkayın. Bunu düzenli olarak saç derinize uygulamanız etkili sonuçlar almanızı sağlar.

5 dakikada beyaz saçlardan kurtulma: Saçtaki beyazlar nasıl yok olur?

İki litre suyun içine iki çorba kaşığı çay, iki soğan kabuğu ve üç defne yaprağını koyun ve kaynatın. Demlendikten sonra süzün ve oda sıcaklığına geldikten sonra saç diplerinize karışımı sürün. Her gün düzenli olarak uyguladığınızda saçlarınızdaki beyazların azaldığını göreceksiniz.

Beyaz saçı griye boyama: Beyaz saçları en iyi hangi renk boya kapatır?

Küllü kumral, sarı ve tonları

Sarı ve sarı tonları saç boyaları, saçların daha fazla beyazlamaya başladığı zamanlarda en çok tercih edilen renklerdir. Çünkü özellikle açık sarı ve tonları beyazları kapatma konusunda çok iyi olduğu gibi yeni çıkan beyazları ve dipleri de en az gösterendir.

Zeytinyağı beyaz saç: Zeytinyağı sayesinde, kuru ve hasarlı saç derisi onarılarak kepek oluşumu engellenmiş olur. Dolayısıyla beyaz saç oluşumu azalır. Saçın nem ihtiyacını sağlayan ve aşırı güneşe bağlı yıpranmaya engel olan zeytinyağı, beyazlaşmaya başlayan saçların doğal rengine dönmesini sağlar.