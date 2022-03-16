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Dünya Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması!
Dünya

Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı güvenlik yardımlarının "taarruz" değil "savunma" amaçlı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 23:49:00 -
Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı güvenlik yardımlarının "taarruz" değil "savunma" amaçlı olduğunu söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD'nin bugün Ukrayna için açıkladığı 800 milyon dolarlık savunma yardımı paketinde hava savunma sistemleri bulunduğunu anımsatan bir gazeteci, Psaki'ye "Ukrayna'ya hava savunma sistemi veriyorsunuz ancak savaş uçağı vermiyorsunuz. Amaç gerginliği azaltmaksa bu ikisi arasındaki fark ne?" sorusunu yöneltti.

Psaki de "Bizim Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar taarruz değil savunma amaçlı. Dolayısıyla hava savunma sistemleri savunma amacıyla kullanılırken uçaklar taarruz amacıyla kullanılıyor." cevabını verdi.

ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi ve Ukrayna'da uçuşa yasak bölge tesis edilmesi konusundaki tutumunu değiştirmediğini belirten Psaki "Biz 3. Dünya Savaşı istemiyoruz." dedi.

Psaki "gerginliği artırmamak" için kendilerinin Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyeceklerini ancak diğer NATO müttefiklerinin bu konudaki kararlarına da karışmayacaklarını kaydetti.

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Yorumlar

8754

Çünkü yenilip yok olup dünya hegomonik saltanatiz elinden gitmesin cehenneme gitmek istemiyordum Rusya'dan korkuyorsuz
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765

Allah psakiye ailesine çocuklarına akrabalarına İslami nasip etsin umreye gitmelerini nasip etsin Allah vicdan versin Allah çocuklarında müslüman eylesin amin
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