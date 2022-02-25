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Dünya Beyaz Saray'dan komik çıkış!
Dünya

Beyaz Saray'dan komik çıkış!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya işgal düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna dair deliller olduğunu belirterek, Rusya'yı kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 05:53:00 -
Beyaz Saray'dan komik çıkış!

Rusya'nın Ukrayna işgali aralıksız devam ederken, ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti.

Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede endişe korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

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