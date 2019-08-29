Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Trump ve Erdoğan dünkü görüşmede ticaret ve Suriye konularını ele aldı'' denildi. Ayrıntılar geliyor...

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