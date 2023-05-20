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Dünya Beyaz Saray'daki Ramazan Resepsiyonuna alınmamıştı! ABD'de müslüman belediye başkanına destek çığ gibi büyüyor
Dünya

Beyaz Saray'daki Ramazan Resepsiyonuna alınmamıştı! ABD'de müslüman belediye başkanına destek çığ gibi büyüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-20 07:23:00 -
Beyaz Saray'daki Ramazan Resepsiyonuna alınmamıştı! ABD'de müslüman belediye başkanına destek çığ gibi büyüyor

ABD’nin New Jersey eyaletinde görev yapan 16 belediye başkanı, 1 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına son anda izin verilmeyen Müslüman Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah’a destek verdi.

New Jerseyli belediye başkanları, Teaneck’teki Darül Islah Camisi'nde düzenledikleri ortak programda altına imza attıkları “eylem çağrısı mektubunu” kamuoyuna açıkladı.

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ve Biden’in Toplumsal İşler Sekreteri Yardımcısı Carloz Elizondo’ya hitaben yazılan mektupta, son anda güvenlik gerekçesiyle resepsiyona katılması reddedilen Prospect Belediye Başkanı Muhammet Hayrullah’ı destekledikleri ve yanında oldukları belirtildi.

Mektupta, FBI’nın çoğu Arap veya Müslüman 1,5 milyon kişinin isminin bulunduğu “izleme listesi”nin anayasaya aykırı olduğu vurgulanarak, “Belediye Başkanı Hayrullah'ın resepsiyona neden reddedildiğine dair önemli nedenler sunmanızı ve kendisinden resmi bir özür dilemenizi rica ediyoruz.” ifadeleri paylaşıldı.

Hayrullah’ın New Jersey’de 17 yıl en uzun görevde kalan Müslüman Belediye Başkanı olduğu vurgulanan mektupta, Biden yönetimine, onun da dahil olduğu, haksız şekilde fişlenen, ayrımcılığa uğrayarak kötü muamele gören 1,5 milyon insanın bulunduğu “izleme listesi”nin kaldırılması çağrısı yapıldı.

Belediye Başkanı Hayrullah da programda yaptığı konuşmada, insanların kimlikleri nedeniyle oluşturulan izleme listesinin çok yanlış olduğunu belirterek, “Eğer matematiğe bakarsanız, 20 yılda 1,5 milyon insanı fişlemişler. Bu hafta sonları ve tatiller dahil her gün 200 kişiyi listeye ekledikleri anlamına geliyor.” dedi.
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1 Mayıs’ta Beyaz Saray’a reddedilmesi olayı için “yeter artık” diyen Hayrullah, “Onlara meydan okuyorum, hakkımda ne varsa getirsinler, getiremezler, çünkü kayda değer hiç bir şey yok. FBI, 2019'daki sorgulamasında muhbirlik yapmamı istemişti, reddettim. Bu listede olmamın nedenlerinden birinin bu olabileceğinden şüpheleniyorum.” ifadelerini kullandı.

Hayrullah, “Benim çevrem var, zorlarsam kendimi o listeden çıkartabilirim ancak o listede olup hakkını savunamayan, misillemeden korktukları için halka açılamayan insanlar var.” diye konuştu.

Programın sonunda ayrıca Prospect Belediye Meclisi’nin, Başkan Hayrullah’a destek için aldığı karar metni de okundu.

ABD Gizli Servisi, Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1 Mayıs’ta düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına izin vermemişti.

Hayrullah, bu durumdan, Beyaz Saray'a varmak üzereyken son anda aranarak haberdar edildiğini ve hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti.

New Jersey'den Kongre Üyesi Bill Pascrell ile Senatör Cory Booker da ABD Gizli Servisi ve Beyaz Saray Toplumsal İşler Sekreterine mektup göndererek, Hayrullah'ın Ramazan Bayramı etkinliğine alınmama gerekçesini sorgulayarak tepki göstermişti.

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