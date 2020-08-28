Beyaz Saray’da Trump’ın eşi ve kızı arasında gergin anlar!

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı’nın eşi ve kızı arasında soğuk rüzgarlar esti.

3 Kasım’da yapılacak olan 59. Başkanlık seçimleri için aday gösterilen Donald Trump, yaptığı konuşma ile adaylığını kabul etti. Trump’ın kabul konuşmasında eşi Melania Trump ile Ivanka Trump arasında ilginç anlar yaşandı.

Melaina Trump, eşi Donald Trump’ın yanındayken o anda yüzü onlara dönük bir şekilde gelen Ivanka Trump’ın önlerinden geçtikten sonra yüzünün şok ifadesi halini aldığı görüntüler kayıtlardan kaçmadı.

Ivanka Trump’ın annesine ne söylediği henüz bilinmiyor. O anlar sosyal medyada 7 milyondan fazla izlendi.

Canlı yayında olmalarına rağmen görüntüler anbean kaydedildi.