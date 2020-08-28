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Dünya Beyaz Saray’da Trump’ın eşi ve kızı arasında gergin anlar!
Dünya

Beyaz Saray’da Trump’ın eşi ve kızı arasında gergin anlar!

Amerika Birleşik Devletleri’nde Beyaz Saray’da ilginç bir an yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump ile kızı Ivanka Trump arasında gergin anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:38:00 - 2020-08-28 11:50:10

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı’nın eşi ve kızı arasında soğuk rüzgarlar esti.

3 Kasım’da yapılacak olan 59. Başkanlık seçimleri için aday gösterilen Donald Trump, yaptığı konuşma ile adaylığını kabul etti. Trump’ın kabul konuşmasında eşi Melania Trump ile Ivanka Trump arasında ilginç anlar yaşandı.

Melaina Trump, eşi Donald Trump’ın yanındayken o anda yüzü onlara dönük bir şekilde gelen Ivanka Trump’ın önlerinden geçtikten sonra yüzünün şok ifadesi halini aldığı görüntüler kayıtlardan kaçmadı.

Ivanka Trump’ın annesine ne söylediği henüz bilinmiyor. O anlar sosyal medyada 7 milyondan fazla izlendi.

Canlı yayında olmalarına rağmen görüntüler anbean kaydedildi.

 

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Yorumlar

Ulvi

Enteresan! Dünyadaki devlet yöneticilerinin yakın çevresindeki insanların kimi göz hareketleri ve mimikleri medyaya Reptilian olarak gazlanan yaratıkların çizimlerine ne kadar benziyor.Özellikle bu mevzuda Obamanın korumasını tek geçerim.)(
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Vatandaş

Gerçekten çok komik ve rezil bir aile...hele trampla eşinin durumlarına gülmemek elden değil...
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