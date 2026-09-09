Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu’ndan İmamoğlu hakkında sert sözler! Cumhurbaşkanı seçilse nasıl kurtulacaktınız”

Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu’nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamaları gündem oldu. Merkez solun önemli isimlerinden Çapoğlu, İmamoğlu’nun CHP’ye kabul edilmesini eleştirirken, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdiği belirtilen 15 milyon kişiye de tepki gösterdi.

Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, Ekrem İmamoğlu’na ilişkin değerlendirmesinde, “Hayal kırıklıklarını, üzüntümü aktarmayı, bunu kişisel olarak söylemiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu’na baktığım zaman neyi görüyorum? Çok basit. Süleymancıların arasında yetişmiş, yatay geçişte bile… 18 yaşında bile sahtekarlık yapmış bir adamı siz getiriyorsunuz, CHP’ye alıyorsunuz. AK Parti’nin bile almadığı adamı. Benim karşı olduğum bu” dedi.

“15 milyon kişi imza vermiş”

Çapoğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecine de değinerek, “Ha, ama üzücü olan ne? Üzücü olan ne? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı; eğer Özgür Özel yönetiminin dediği doğruysa, 15 milyon kişi Cumhurbaşkanı adayı olsun diye imza vermiş. Bu en korkuncu” ifadelerini kullandı.

“Ben imza vermedim”

Kendisinin söz konusu süreçte imza vermediğini belirten Çapoğlu, “Bakın ben imza vermedim. Aradılar masa kurdular, vermedim. Çünkü o kişinin geçmişini biliyorum. Bakın ne oldu bugün? Süleymancılara operasyon yapılıyor” diye konuştu.

“Nasıl kurtulacaktınız?”

Çapoğlu, açıklamasının devamında İmamoğlu’nun seçilmesi ihtimali üzerinden eleştirilerini sürdürerek, “Ey 15 milyon insan, ey 15 milyon, bunlar toplumun daha fazla okumuş insanları. Peki İmamoğlu yanlışlıkla Cumhurbaşkanı seçilseydi, ki siz onun için aday olması için oy verdiniz, peki bu insan iktidara gelmiş olsaydı nasıl kurtulacaktınız?” ifadelerini kullandı.