Beyaz önlüklülerden yeni zorbalık! İki gün iş bıraktılar
Hipokrat yeminini unutup hastalarının haklarını göz ardı eden bazı doktorlar, Türkiye genelinde iki gün greve çıktı.
Grev bugün başladı.
Türk Tabipler Birliği öncülüğünde başlatılan greve binlerce doktor katıldı.
İl sağlık müdürlükleri önünde toplanan doktorlar emniyet karşıtı sloganlar attı.
İzmir'deki eylemde konuşan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceylan Özkan, şiddet çığırtkanlığı yaparak doktorları şöyle provoke etti:
Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir.
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