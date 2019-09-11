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BEÜ ‘Ulusal Yeterlik Sınavı’na ev sahipliği yaptı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından her yıl düzenlenen ‘Ulusal Yeterlik Sınavı’ BEÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:43
BEÜ ‘Ulusal Yeterlik Sınavı’na ev sahipliği yaptı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından her yıl düzenlenen ‘Ulusal Yeterlik Sınavı’ BEÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Sınavda jüri üyesi olarak; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Yeterlik Yürütme Kurulu Üyesi ve Eğitim Kurumları Değerlendirme (Akreditasyon) Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Eksal Kargı, Yeterlik Yürütme Kurulu ve Sınav Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, Yeterlik Yürütme Kurulu ve Eğitim Programları Kurulu üyesi Prof. Dr. Yiğit Özer Tiftikçioğlu, Op. Dr. Hüseyin Güner, Doç. Dr. Çiğdem Ünal, Eğitim Kurumları Değerlendirme (Akreditasyon) Kurulu üyesi Doç. Dr. Burak Kaya, Doç. Dr. Tahsin Görgülü, Sınav Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burçin Acuner ve Dr. Öğr. Üyesi Malik Abacı görev aldı.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hande Aydemir ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap da sınavda bulunarak sürece desteklerini sundu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:43
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