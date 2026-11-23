Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle bir araya gelecek.

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesi olacak.

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik hazırlıklarda gelinen son aşamanın değerlendirileceği toplantıda, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin çalışmalar da masaya yatırılacak.

Refah payı düzenlemesi Meclis yolunda

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini belirtmişti.

Kabine toplantısında, refah payı ve en düşük emekli aylığına ilişkin hazırlıkların hangi aşamaya geldiğinin ele alınması bekleniyor.

Fon soruşturmasındaki gelişmeler değerlendirilecek

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması olacak.

Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmelerin adli ve idari boyutlarıyla değerlendirilmesi, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili kurumların hazırladığı bilgilerin masaya yatırılması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde son durum

Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da ele alınacak.

Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin güvenlik birimlerinin hazırladığı istihbarat raporları değerlendirilecek.

Süreçte gelinen aşama ve güvenlik birimlerinin sahadan elde ettiği bilgiler Kabinenin gündeminde olacak.

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı masada

Kabinenin dış politika gündeminde ABD ile İran arasında devam eden gerilim önemli yer tutacak.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.

Ankara'nın, bölgede gerilimin diplomatik yollarla çözülmesi ve uluslararası deniz ulaşımının güvenli biçimde sürdürülmesi yönündeki yaklaşımı çerçevesinde son gelişmeler görüşülecek.

İsrail'in Gazze ve Suriye saldırıları görüşülecek

Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları da Kabinenin dış politika başlıkları arasında bulunuyor.

Bölgedeki son durumun yanı sıra Arap Yarımadası'nda yaşanan gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

COP31 Zirvesi'nin sonuçları ele alınacak

Kabine toplantısında Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçları da gündeme gelecek.

Zirvede ele alınan konular ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinden iklim politikalarına ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.