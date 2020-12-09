BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025194
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023713
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026010
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,071902
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020596
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,075064
|1,66
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,124974
|1,61
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,131256
|1,52
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,079474
|1,52
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,170563
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,018933
|1,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,080060
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,034434
|0,73
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,022939
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,046178
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,059937
|1,35
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042107
|1,34
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017665
|0,77
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035324
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019740
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046391
|1,47
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048781
|1,43
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052312
|1,43
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054204
|1,41
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052628
|1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064246
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066947
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027090
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024428
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071977
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)