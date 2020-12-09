  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:18:32 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0251940,15
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0237130,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0260100,03
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0719020,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0205960,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0750641,66
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1249741,61
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1312561,52
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0794741,52
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1705631,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0189331,08
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0800600,80
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0344340,73
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0229390,72
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0461780,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0599371,35
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0421071,34
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0176650,77
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0353240,68
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0197400,68
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0463911,47
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0487811,43
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0523121,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0542041,41
VEM Altın Katılım EYF0,0526281,41
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0642460,04
VEM Para Piyasası EYF0,0669470,04
ZEM Para Piyasası EYF0,0270900,04
HEM Para Piyasası EYF0,0244280,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0719770,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyası duyurdu: Türkler test etti, gizlecekler
Dünya

Yunan medyası duyurdu: Türkler test etti, gizlecekler

Türkiye'nin F-16 Uçağı Elektronik Harp Podu (EHPOD) Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Yunan basınında gündeme oturdu.
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Mahkemeden Trump'a itiraz
Dünya

Mahkemeden Trump'a itiraz

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de cihazlara indirilmesini yasaklamaya yöneli..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay