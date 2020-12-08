BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,103755
|0,76
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074784
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066713
|0,55
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050902
|0,54
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074990
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017703
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052519
|1,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,050518
|0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045344
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,030728
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,073841
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,022776
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,028272
|0,88
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102389
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129667
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183522
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029375
|0,75
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041549
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,059139
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017530
|0,33
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013632
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048611
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049620
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050180
|0,11
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030484
|0,08
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030114
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070313
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025358
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071951
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066922
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069471
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)