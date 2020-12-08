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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:19:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1037550,76
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0747840,67
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0667130,55
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0509020,54
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0749900,54
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0177030,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0525191,99
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0505180,65
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0453440,60
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0307280,55
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0738410,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0227760,96
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0282720,88
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1023890,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1296670,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1835220,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0293750,75
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0415490,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0591390,53
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0175300,33
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0136320,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0486110,32
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0496200,17
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0501800,11
HEM Altın Katılım EYF0,0304840,08
NN Hay. Em. Altın EYF0,0301140,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0703130,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0253580,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0719510,04
VEM Para Piyasası EYF0,0669220,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0694710,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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