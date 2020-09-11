  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:26:17 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,050512 0,50
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068575 0,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090048 0,41
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,092189 0,40
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085923 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016125 0,08
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018239 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037258 0,75
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043603 0,71
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056698 0,66
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089554 0,52
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,114704 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113835 0,94
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090455 0,93
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162706 0,91
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031013 0,87
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098935 0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045544 1,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032000 1,26
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028827 0,79
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020015 0,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025312 0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030371 0,63
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048928 0,63
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048798 0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050465 0,63
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053740 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064555 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068625 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024674 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062555 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070048 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı