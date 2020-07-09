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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:02:39 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024328 0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022631 0,03
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024989 0,02
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,070178 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015628 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034169 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037080 0,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091367 0,09
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039349 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020395 0,67
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020576 0,20
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041096 0,20
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013601 0,18
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,019920 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024693 0,03
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013568 0,02
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028606 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042436 0,50
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025944 0,49
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043985 0,48
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040428 0,48
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042163 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022203 0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026014 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067404 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023458 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068383 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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