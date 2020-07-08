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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:56:16 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024300 0,33
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031461 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061223 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074095 0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,072503 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018108 0,35
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015615 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059630 3,19
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026824 1,12
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043717 0,93
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037020 0,91
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,029016 0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019237 0,72
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083395 0,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104491 0,54
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020260 0,53
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028083 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043640 0,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030666 0,40
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012916 0,22
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025186 0,19
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024756 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041965 0,50
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042226 0,50
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025559 0,50
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041086 0,50
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042510 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063627 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029819 0,02
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064262 0,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026005 0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022195 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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