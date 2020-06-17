BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081749
|1,49
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045392
|1,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103573
|1,40
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079619
|1,36
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118575
|1,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017516
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015280
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037890
|3,99
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037278
|1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034137
|1,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,066133
|1,41
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,105208
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,088271
|2,90
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,144407
|2,54
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,080121
|2,45
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,100584
|2,40
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027239
|1,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018972
|1,64
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027331
|1,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,040706
|1,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028614
|1,15
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031706
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024698
|0,83
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040539
|0,83
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039698
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041069
|0,83
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037253
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023356
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067103
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067186
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068080
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068746
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)