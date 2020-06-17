  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:51:03 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081749 1,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045392 1,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103573 1,40
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079619 1,36
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118575 1,35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017516 0,88
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015280 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037890 3,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037278 1,70
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034137 1,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066133 1,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,105208 1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088271 2,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144407 2,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080121 2,45
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,100584 2,40
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027239 1,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018972 1,64
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027331 1,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040706 1,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028614 1,15
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031706 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024698 0,83
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040539 0,83
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039698 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041069 0,83
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037253 0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023356 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067103 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067186 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068080 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068746 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı