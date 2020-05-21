BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,043094
|1,20
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,080351
|1,20
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,077735
|1,15
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033093
|1,14
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,079903
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016814
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048703
|1,70
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034528
|1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030332
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031626
|0,94
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033810
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017875
|0,98
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017707
|0,97
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018980
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018013
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,137458
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,017916
|0,67
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,025798
|0,63
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,030805
|0,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,037495
|0,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026342
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023237
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070743
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029537
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067017
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063668
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)