  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:18:22 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014217-0,63
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,093867-0,59
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,097016-0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,125512-0,58
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,102725-0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017682-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045105-0,53
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,052351-0,32
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,047470-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,028073-0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,075983-0,30
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,029829-0,28
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019851-0,22
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014723-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029179-0,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027865-0,23
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026486-0,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013192-0,05
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,028764-0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyası duyurdu: Türkler test etti, gizlecekler
Dünya

Yunan medyası duyurdu: Türkler test etti, gizlecekler

Türkiye'nin F-16 Uçağı Elektronik Harp Podu (EHPOD) Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Yunan basınında gündeme oturdu.
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Mahkemeden Trump'a itiraz
Dünya

Mahkemeden Trump'a itiraz

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de cihazlara indirilmesini yasaklamaya yöneli..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay