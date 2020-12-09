BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014217
|-0,63
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,093867
|-0,59
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,097016
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,125512
|-0,58
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,102725
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017682
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045105
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052351
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,047470
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,028073
|-0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075983
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,029829
|-0,28
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019851
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014723
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029179
|-0,67
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027865
|-0,23
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026486
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013192
|-0,05
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,028764
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)