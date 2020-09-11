BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049010
|-0,02
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070384
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,054531
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036973
|-0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041771
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025779
|-0,23
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025830
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075881
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,020005
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068961
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022584
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,130607
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,083680
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012979
|-0,02
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,027977
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)