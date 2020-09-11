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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:26:17 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049010 -0,02
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070384 -0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054531 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036973 -0,99
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041771 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025779 -0,23
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025830 -0,19
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075881 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,020005 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068961 -0,15
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022584 -0,13
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,130607 -0,12
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,083680 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012979 -0,02
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,027977 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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