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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:57:06 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077686 -0,39
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044290 -0,39
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117314 -0,39
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079798 -0,37
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118574 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033837 -1,23
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039318 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063164 -0,54
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,090631 -0,12
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019936 -0,08
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015283 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041014 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025446 -0,27
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013565 -0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020656 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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