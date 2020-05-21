BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,064443
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050074
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014678
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023442
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013479
|-0,38
|Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,022293
|-0,13
|Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF
|0,036262
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,018782
|-0,06
|MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,029092
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024476
|-1,07
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024204
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012556
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,027944
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016820
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013393
|-1,70
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040722
|-1,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024815
|-1,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041254
|-1,69
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012628
|-1,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)