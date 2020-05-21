  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı

Gurur ve kibir hakkında ayet ve hadisler

Ayet ve hadislere göre oruçlu kişi

Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?

Bayram günlerinde oruç tutulur mu?
için kalan
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:41:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064443 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050074 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014678 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023442 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013479 -0,38
Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,022293 -0,13
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,036262 -0,11
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,018782 -0,06
MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,029092 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024476 -1,07
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024204 -0,22
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012556 -0,05
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027944 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016820 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013393 -1,70
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040722 -1,69
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024815 -1,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041254 -1,69
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012628 -1,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı