Beşir Derneği koordinatörü Doruklu arama kurtarma çalışmaları sırasında vefat etti...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, yardım çalışmaları için iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

Doruklu, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Doruklu'nun vefatından bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin." ifadelerini kullanmıştı. (İLKHA)