Beşir Derneği afetzedenin yanında
Asrın felaketi olan depremler sonrası 10 ilde kurtarma ve yardım faaliyetlerine başlayan Beşir Derneği, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor.
Adıyaman’da binlerce depremzedeyi Buhara Termal evlerinde konuk eden Beşir Derneği, deprem bölgesindeki 208 noktada afetzedelere el uzatıyor. Hala 3 bin 560 pensonel ve gönüllü ile bölgede bulunan dernek, 312 hizmet aracılığıyla binlerce insana ulaşıyor. Depremin 27. günü itibariyle 1 milyon 120 binden fazla sıcak yemek ikramında bulanan dernek, 1 milyon su, 1.5 milyon da acil yardım malzemesini dağıttı.