Beşir Derneği afetzedenin yanında

Adıyaman’da binlerce depremzedeyi Buhara Termal evlerinde konuk eden Beşir Derneği, deprem bölgesindeki 208 noktada afetzedelere el uzatıyor. Hala 3 bin 560 pensonel ve gönüllü ile bölgede bulunan dernek, 312 hizmet aracılığıyla binlerce insana ulaşıyor. Depremin 27. günü itibariyle 1 milyon 120 binden fazla sıcak yemek ikramında bulanan dernek, 1 milyon su, 1.5 milyon da acil yardım malzemesini dağıttı.