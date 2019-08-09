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Besin etiketine dikkat

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, besin etiketine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:33
Besin etiketine dikkat

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, besin etiketine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Mısırlı, besin ögelerinin bir takım nicel mekanizmalarla besin ambalajında listelenmesi olduğunu ifade ederek, “Türk Gıda Kodeksi’ne göre etiketleme, “fiyat indirimi ve promosyon amaçlı bilgiler hariç olmak üzere, gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazı, özel bilgi, ticari marka, marka adı, gıda maddesi ile ilgili kullanılan özel isimlendirme, resimsel ögeler veya işaretleri içeren ve gıdanın ambalajında bulunan veya doküman, bildirim, etiket gibi gıda ile birlikte sunulan, gıdayı tanıtan veya ifade eden tanıtım bilgileri” olarak tanımlanmaktadır. İnsanların gün geçtikçe satın aldıkları besinin besin değerleri hakkında bilgi sahibi olmak istemesi ve sağlık konusunda daha endişeli bir tutum sergilemesi bireyleri daha dikkatli seçimler yapmaya yönlendirmektedir. Bu nedenle, bireylerin besin etiketlerine dair yeterli bilgiye sahip olması ve besin etiketlerini doğru yorumlaması gerekir. Tam da bu noktada, etiketler satın almada tüketiciye ürün hakkında bilgilerin daha kolay aktarılmasını sağlar, tüketicileri beslenme açısından uygun tercihler yapması için eğitir, bilgilendirir” dedi.


Diyetisyen Ezgi Mısırlı şu önerilerde bulundu:


“1- Porsiyon miktarını hesaplayın


Besin etiketleri üzerinde yazan referans değerleri 100 gram üzerinden hesaplanıyor. “1 porsiyon (Örn: 80 g)”, gibi ibareler çok önemli. Alınan ürünün kaç porsiyon olduğunu bilmek ve ona göre tüketmek için besin etiketi porsiyonu ibaresini çok iyi bilmek gerekiyor. Paket yarım porsiyon veya 2 kati urun içererek aslında çok fazla kalori alimina neden olabilir.


2- Kalori kontrolü yapın


Besinleri satın alırken 100 gramında kalori kontrolü yapmak gerekiyor. Ancak kalori kontrolünü yaparken tüketilen miktar ile eşleme yapmak önemli. Örneğin; “light” ibaresi olan gıdaların nasılsa az kalorili ve az yağlı düşüncesi ile sürekli veya çok miktarda tüketilmesinin de ciddi anlamda kilo alımında tetikleyici rolü var. Light ürün olması kalori içermediği ve sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor.


3- Çok yağlı ürün ne demek?


Besin etiketinde 100 gram ürün içerisinde 20 gramdan fazla yağ olması ve bunun 5 gramının doymuş yağlardan gelmesidir.


4- Az yağlı ne demek?


Besin etiketinde 100 gram ürün içerisinde 3 gramdan daha az yağ olması ve bunun 1 gramdan azının doymuş yağlardan gelmesidir. Ürünün 100 gramındaki yağ miktarı 3 ile 20 gram arasında ise bu besindeki yağ miktarı kabul edilebilir sınırlar içerisindedir, ancak sağlığınız için önerilen 3 gram ve altında olmasıdır.


5-Çok şekerli ne demek?


Besin etiketinde 100 gram ürün içerisinde 10 gramdan fazla şeker olmasıdır.


6- Az şekerli ne demek?


Besin etiketinde 100 gram ürün içerisinde 2 gramdan daha az şeker olmasıdır.


7- Yüksek lif oranı ne demek ?


Besin etiketinde 100 gram ürün içerisindeki lif miktarının en az 6 gram olmasıdır.


8- Lif içerir ne demek?


Besin etiketinde 100 gram ürün içerisindeki lif miktarının en az 3 gram olmasıdır”.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:33
  1. sergi

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