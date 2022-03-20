Beşiktaş'tan Valerien Ismael atağı

Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni teknik direktör için harekete geçti. Beşiktaş, milli aradan sonra oynayacağı Trabzonspor maçına yeni hoca ile çıkmak istiyor.

1+1 yıllık sözleşme

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Valerien Ismail ile büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına yetiştirmeyi düşündüğü Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'a bağlı

Beşiktaş, Valerien Ismail ile 1+1 yıllık sözleşme düşünürken, sözleşmedeki opsiyon yılı siyah-beyazlı kulübe ait olacak.

750 bin Euro ödenecek

Beşiktaş, görüşmelerine devam ettiği 46 yaşındaki Valerien Ismail'e 750 bin Euro yıllık ücret ödeyecek.

Alternatif Farke

Beşiktaş'ta Valerien Ismail'de pürüz çıkması durumunda ise alternatif olarak Daniel Farke listede yer alıyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Valeien Ismael kimdir?

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yıında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.