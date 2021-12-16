Beşiktaş'tan Pancu kararı

Beşiktaş , Romanya'nın Rapid Bükreş takımı ile Daniel Pancu'nun jübilesi ve stat açılışı için özel maç yapacak.

Romanya basını Beşiktaş ile Rapid Bükreş'in yeni stadın açılışında maç yapmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Ocak ya da şubat ayında yapılması planlanan stat açılışında Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Daniel Pancu için bir jübile maçı yapılmasının planlandığı da belirtildi. (Akşam)