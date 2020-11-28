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Spor Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması

Sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Sırp oyuncu, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:52:07 -
Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic'in sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtildi.


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