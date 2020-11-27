  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Spor

Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:53:21 -
Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin sağ bacağının alt adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...
Gündem

Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...

Türkiye karşısında yıllardır hezimeti yaşayan ve artık erime noktasına gelen terör örgütü PKK'lın elebaşlarından Murat Karayılan, silah bıra..
Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Gündem

"Yunan adaları Türkleşecek" deyip açıkladı: Böyle giderse sonumuz Ermeniler gibi olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, çok yakın bir zamanda Yunan adalarının Türk..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay