Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultunda transfer çalışmaları hız kazandı. Beşiktaş, Galatasaray'ın gündeminde olan genç stoperin transferi için devreye girdi. Siyah-beyazlılarda transfer harekatı sürüyor.

Vida'nın sözleşmesinin bitmesinin ardından stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş yönetimi, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Kara Kartal'ın listesine son giren isim Robson Reis oldu.

Beşiktaş, Galatasaray'ın da listesindeki 22 yaşındaki 1.96'lık Brezilyalı stoper Reis için kulübü Santos'la pazarlık masasına oturdu.

Fotomaç'ın haberine göre menajerler G.Saray'ın alamadığı 22 yaşındaki dev stoperi siyah-beyazlılara önerdi. Teknik direktör Valerien Ismael, 1.96'lık stoper için onayı verdi. Beşiktaş kulübü, Santos ile ilk görüşmeyi yaptı.

Brezilya ekibinin istediği bonservis bedeli de belli oldu. Santos oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Siyah-beyazlıların ise 500 bin euro teklif ettiği belirtildi. Sürekli forma şansı bulamayan genç oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.

ROBSON REIS KİMDİR?

Tam adı Robson Alves Reis olan stoper oyuncusu, 21 Mayıs 2000'de Brezilyanın Vitoria da Conquista şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Reis, Ocak 2020'de VOCEM'den ülkenin köklü ekiplerinden olan Santos'a kiralandı. Burada U20'de şans bulan genç oyuncunun bonservisi, Şubat 2021'de cüzi bir miktarla (30 bin dolar) alındı. Geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen gelecek vadeden oyuncunun Brezilya ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.96 boyunda olan Brezilyalı oyuncu, hava toplarındaki başarısı ve tekniği ile ön plana çıkıyor.