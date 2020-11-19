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Spor Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması:
Spor

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması:

- "(Ersin Destanoğlu'nun 2 maç men cezasının onanması) TFF Tahkim Kurulunun hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:58:42 -
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta, kalecimiz Ersin Destanoğlu'na hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından gösterilen direkt kırmızı kart neticesinde, sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz." denildi.

Alınan karardan duyulan rahatsızlığa dikkat çekilerek, "Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü TFF Tahkim Kurulunun hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.


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