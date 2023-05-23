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Spor Beşiktaş'ta yıldızı parladı ve gün sayıyor! Sürpriz gelişme...
Spor

Beşiktaş'ta yıldızı parladı ve gün sayıyor! Sürpriz gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-05-23 10:07:00 -
Beşiktaş'ta yıldızı parladı ve gün sayıyor! Sürpriz gelişme...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız orta sahasına Hollanda ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Kara Kartal ise yüksek bonservis bekliyor.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız orta sahasına Hollanda ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Kara Kartal ise yüksek bonservis bekliyor.

Portekiz ekibi Benfica'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Gedson Fernandes, gösterdiği performansla adeta tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Akşam'a göre; 

24 yaşındaki başarılı oyuncuya Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven ve Ajax yoğun ilgi gösteriyor. Hollanda basını, genç yıldıza Lazio'nun da ilgisi olduğunu fakat PSV ve Ajax ikilisinin bir adım önde olduğunu duyurdu. Haberde, bonservis bedelinin yarısının Portekiz ekibi Benfica'ya ödenecek olması sebebiyle Beşiktaş'ın yüksek bir bedel talep ettiği de belirtildi.

MIRAMON BİTİYOR

Kara Kartal, Gimnasia'da forma giyen 19 yaşındaki Arjantinli Miramon'u izliyor. Beşiktaş, ön liberoyu FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda takip ediyor. Organizasyonun ardından transferin tamamlanması bekleniyor.
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