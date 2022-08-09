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Spor Beşiktaş'ta yeni bir kriz patladı!
Spor

Beşiktaş'ta yeni bir kriz patladı!

Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Kevin N'Koudou, yaşadığı sakatlıklarla bir türlü istenileni verememişti. Kamerunlu oyuncu indirim yapmazsa yolların ayrılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 11:37:00 -
Beşiktaş'ta yeni bir kriz patladı!

Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Kevin N'Koudou, yaşadığı sakatlıklarla bir türlü istenileni verememişti. Kamerunlu oyuncu indirim yapmazsa yolların ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, bir taraftan transfer yaparken diğer taraftan da bazı oyuncularla yollarını ayırma hazırlığında. Siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Domagoj Vida, Jeremain Lens, Michy Batshuayi ve Oğuzhan Özyakup'un da bulunduğu yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, yılda 1.6 milyon euro garanti ücret alan Kevin N'Koudou'dan, ücretinde indirim yapmasını istedi.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Fransız futbolcunun menajerine, "N'Koudou'dan memnunuz ancak kulübün ekonomik yükünü hafifletmek zorundayız. Ücretinde indirim yapmasını istiyoruz. Yoksa da isteklerini karşılayacak bir takıma gitsin." dedi.

Giderse Fuente kiralanacak

Bu talep üzerine harekete geçen menajerin, Avrupa'da birkaç kulüple görüştüğü ve haber beklediği öğrenildi.

Beşiktaş, N'Koudou'nun ayrılması halinde Marsilya'nın 21 yaşındaki ABD'li sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente'yi bir yıllığına kiralayacak.

 

 

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Yorumlar

Ömer

İyi oyuncu ama sakat gönderilsin
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