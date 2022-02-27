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Spor Beşiktaş'ta yeni başkan adayı
Spor

Beşiktaş'ta yeni başkan adayı

Beşiktaş'ta Mayıs ayında yapılacak olan olağan seçim kongresinde Ahmet Nur Çebi'ye rakip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 08:09:00 -
Beşiktaş'ta yeni başkan adayı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir süre önce yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında aday olacağım. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim. Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu eden herkesin, aday olmasını istirham ediyorum. Beşi bir araya gelip de seçime öyle girmesinler. Her biri tek tek girecek, adaylığını koyacak, projesini açıklayacak" demişti. Mayıs ayında yapılacak olağan seçim kongresi öncesi Çebi'ye karşı ilk aday kongre üyesi Fuat Çimen oldu.

'Projelerimizle geleceğiz'

Çimen başkan adaylığıyla ilgili olarak, "Seba'dan sonra camiamızın en zengin kişileri yönetime geldiler. Günümüzde borç durumu ortada. Biz bunu tersine çevirmek için yola çıktık. Projelerimiz ile üyelerimizin karşısına çıkacağız. Bunun için de başta Sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi dahil herkes ile tek tek görüşüp konuşacağız. Kulübümüzün geleceğinin ve kurtuluşunun bizim projeler ile hayata geçeceğine inanıyoruz. Bunları iyi anlatıp göreve geleceğiz” ifadelerini kullandı.

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