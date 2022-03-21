Beşiktaş'ta teknik adamda karar zamanı

Beşiktaş, Trabzonspor maçına yeni teknik direktörüyle çıkmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların gündeminde iki isim var

Önder Karaveli ile istikrar sağlanamaması nedeniyle teknik direktör arayışına giren Beşiktaş yönetimi, iki hocayla birden presipte anlaştı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Avrupa ülkelerinde görüşmeler yapan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael ve Andriy Shevchenko üzerinde yoğunlaştı. İsmael ekibiyle 700 bin Euro'ya gelebileceğini bildirirken, Shevchenko 1 milyon 200 bin Euro talep etti.

Anlaşma süresi ne kadar olacak?

Haberde Ceyhun Kazancı'nın görüşmelerin içeriğini başkan Ahmet Nur Çebi'ye ilettiği ve koşulları daha uygun olan İsmael'de karar kılındığı belirtildi. Konuyla ilgili kesin karar bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında verilecek.

Çebi, yöneticilerin görüşlerini altıktan sonra kararını bildirecek. Beşiktaş'tan haber bekleyen İsmael ve Shevchenko imzaya davet edilmeleri durumunda çarşamba günü İstanbul'a gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Önder Karaveli Beşiktaş'ta kalacak mı?

İsmael ve Shevchenko'nun transferi kesinleşirse siyah-beyazlı takım 3 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına yeni teknik adamla çıkacak. Önder Karaveli de U19 takımı teknik direktörlüğü görevine dönecek.