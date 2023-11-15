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Kültür - Sanat Beşiktaş'ta tarihi keşif! Çürümemiş halde bulundu
Kültür - Sanat

Beşiktaş'ta tarihi keşif! Çürümemiş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-15 01:22:00 -
Beşiktaş'ta tarihi keşif! Çürümemiş halde bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta metro istasyonu yapımı sırasında yerden tarih fışkırdı. Eserlerin cilalı taş devrinden kalma olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş Meydanı'nda Metro İstasyonu yapılması planlanan alanda neolitik çağ kalıntıları bulunması üzerine İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında başlatılan arkeoloji kazılarında Neolitik Döneme ait işlenmiş ahşap kalıntılar ortaya çıkarıldığı açıkladı. Arkeolog Rahmi Asal, neolitik çağ eserlerinde İstanbul'un Taş Tepeler ile yarıştığını savundu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanı Rahmi Asal, instagram hesabından paylaştığı resimlerle, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen arkeoloji kazılarında taş devrinden kalma ahşap eserler bulunduğunu açıkladı.

Asal, resimleri "Beşiktaş Metro İstasyonu alanında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları sırasında Neolitik Döneme ait işlenmiş ahşap kalıntılar ortaya çıkarıldı. İlk Tunç Çağı kurganlarının altında tespit edilen ahşapların bilimsel değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık aynı tabakada Neolitik Dönem çanak çömlek parçaları da elde edildi. Kalıntı ve buluntuların değerlendirme aşamasında bilgi ve desteklerini esirgemeyen değerli hocalarımız sayın Mehmet Özdoğan, Necmi Karul ve Eylem Özdoğan'a teşekkür ediyoruz." metni ile birlikte paylaşarak, "Taş Tepeler ile yarışıyoruz" ifadesini kullandı.
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Kaynak: Arkeolojikhaber

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