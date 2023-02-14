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Spor Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık çok yakın! Alacaklarını bırakıyor...
Spor

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık çok yakın! Alacaklarını bırakıyor...

Süper Lig'e mart ayının başına kadar ara verilmişti. Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yeni oyuncular katılırken, sürpriz bir ayrılığın da eşiğine gelindi. Takım kaptanlarından Josef de Souza ile kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 19:39:00 -
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık çok yakın! Alacaklarını bırakıyor...

Süper Lig'e mart ayının başına kadar ara verilmişti. Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yeni oyuncular katılırken, sürpriz bir ayrılığın da eşiğine gelindi.

Takım kaptanlarından Josef de Souza ile kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.
Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan felaketin ardından profesyonel futbol müsabakalarına mart ayının başına kadar ertelemişti. Bu süreçte kulüpler, transfer görüşmelerini de sürdürmeye devam etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah - beyazlıların kaptanı Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varmak üzere.

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'tan alacaklarını bırakacağı ve bunun karşılığında Beijing Guoan'ın yolunu tutacağı kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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