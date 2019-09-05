Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? İSKİ Beşiktaş 5 Eylül perşembe su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş oldu. İstanbul planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla İSKİ'nin sayfasından paylaşılıyor. “Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?” sorusu Beşiktaş'ta ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Beşiktaş'ta 5 Eylül perşembe günü kesilen sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 4-5-6 Eylül 2019 tarihli su kesintisiyle ilgili ayrıntılar...

İstanbul’un farklı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş oldu. İstanbul planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla İSKİ'nin sayfasından paylaşılıyor. “Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?” sorusu Beşiktaş'ta ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Beşiktaş'ta 5 Eylül perşembe günü kesilen sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 4-5-6 Eylül 2019 tarihli su kesintisiyle ilgili ayrıntılar... İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILAN İLÇELER Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-05 12:19:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.