0553 313 94 23

Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? İSKİ Beşiktaş 5 Eylül perşembe su kesintisi

İstanbul’un farklı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş oldu. İstanbul planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla İSKİ'nin sayfasından paylaşılıyor. “Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?” sorusu Beşiktaş'ta ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Beşiktaş'ta 5 Eylül perşembe günü kesilen sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 4-5-6 Eylül 2019 tarihli su kesintisiyle ilgili ayrıntılar...

05 Eylül 2019 Perşembe 17:36
Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? İSKİ Beşiktaş 5 Eylül perşembe su kesintisi

İstanbul’un farklı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş oldu. İstanbul planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla İSKİ'nin sayfasından paylaşılıyor. “Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?” sorusu Beşiktaş'ta ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Beşiktaş'ta 5 Eylül perşembe günü kesilen sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 4-5-6 Eylül 2019 tarihli su kesintisiyle ilgili ayrıntılar...

İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILAN İLÇELER

Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-09-05 12:19:12.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:36
  1. İstanbul
  2. iski planlı su kesintisi
  3. iski beşiktaş su kesintisi
  4. beşiktaş sular ne zaman gelecek
  5. beşiktaş su kesintisi
  6. beşiktaş iski su kesintisi
  7. beşiktaşta sular kaçta gelecek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 adet yemek bütün vücudu etkiliyor!
    1. 2 adet yemek bütün vücudu etkiliyor!
    2. Ergene Belediyesi eylül ayı olağan..
    3. Putin’den Abe’nin İkinci Dünya Savaşı..
    4. Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle..
    5. HDP binasına terör baskını
    6. Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk..
    7. Eskişehirspor yönetiminde kazan..
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. İnsan olan bunu yapmaya utanır!
    10. Takla atan otomobilin sürücüsü..
    11. Futbol okulundan Pazaryerispor’a 25..
    12. Bilecik’te ’’Okul güvenliği ve..
    13. Eken, Orta Anadolu Ekonomi Forumunda..
    14. Karaman’da ilçe milli eğitim müdürleri..
    15. Erkekliğe ilk adımı attılar
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman..
    18. Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı..
    19. Kamu kurumları personel alımı 2019..
    20. CHP'de deprem! O ilçede görevden..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'