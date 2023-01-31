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Spor Beşiktaş'ta sonunda bu da oldu! Yazıklar olsun...
Spor

Beşiktaş'ta sonunda bu da oldu! Yazıklar olsun...

Beşiktaş'ın amatör branşlarındaki başarısızlığı camianın tepkisine neden oldu. Kapanan şubeler ve mevcut takımların lig düşmeleri yönetime tepkiyi de beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 18:27:00 -
Beşiktaş'ta sonunda bu da oldu! Yazıklar olsun...

Beşiktaş'ın amatör branşlarındaki başarısızlığı camianın tepkisine neden oldu. Kapanan şubeler ve mevcut takımların lig düşmeleri yönetime tepkiyi de beraberinde getirdi.

Beşiktaş amatör branşlarda yerlerde: Erkek basketbol takımı küme düşüyor

Beşiktaş'ta futbol takımı yavaş yavaş toparlasa da amatör branşlarda ise büyük bir başarısızlık hakim.

Küme düşen kadın voleybol takımının yanı sıra erkek voleybol takımı da kapatılmıştı.Erkek basketbol takımı ise 16 takımlı ligde sonuncu sırada yer alırken, küme düşmeme mücadelesi veriyor. Kadın takımı da şampiyonluk ihtimalinden çok uzakta, 8. sırada yer alıyor.

Proje çöktü

Siyah-beyazlıların 3 yıl önce, Bandırma’dan aldığı gençlerle erkek basketbol takımında yarattığı proje çöktü.

Koç Ahmet Kandemir yönetimindeki o takımdan Alperen Şengün NBA’ye, Şehmus Hazer ise Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ancak yaşanan krizler nedeniyle birçok genç oyuncu Beşiktaş’tan ayrıldı. Projenin sahibi Ahmet Kandemir de bu sezon istifa etti.
Bu durumun amatöre verilen özenin azlığından mı yoksa yaşanan ekonomik krizden dolayı mı olduğu taraftarın en çok sorduğu sorulardan biri. Ahmet Nur Çebi ise, amatör branşa önem verdiklerini ancak taraftarın tribünleri doldurmadığından şikayet etmişti.

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