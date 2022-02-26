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Spor Beşiktaş'ta şok! Vida boynundan sakatlandı
Spor

Beşiktaş'ta şok! Vida boynundan sakatlandı

Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Domagoj Vida ısınma esnasında sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 19:19:00 -
Beşiktaş'ta şok! Vida boynundan sakatlandı

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Önder Karaveli kritik maç için Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi 11'ini tercih etti. Ancak ısınma esnasında Siyah-Beyazlılar, Vida'dan kötü haber aldı.

Hırvat stoper ısınırken sakatlandı. Domagoj Vida'nın yerine Montero ilk 11'e dahil edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Vida'nın boyun spazmı geçirdiği belirtildi.

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