Beşiktaş'ta seri son buldu! Puanlar paylaşıldı...
Süper Lig’de 5 maçtır kazanan Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük deplasmanında 1-1 berabere kalarak serisini sonlandırdı. Siyah-Beyazlıların golü Cenk’ten gelirken, Karagümrük’ün golünü ise Ozdoev attı
Süper Lig’de 5 maçtır kazanan Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük deplasmanında 1-1 berabere kalarak serisini sonlandırdı. Siyah-Beyazlıların golü Cenk’ten gelirken, Karagümrük’ün golünü ise Ozdoev attı
5. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Welinton’un hatalı pasında Ricci, Colin Kazım’ı gördü. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Bertolacci’ye pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren İtalyan futbolcu, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
25. dakikada Redmond’ın pasıyla topla buluşan Tayfur, ara pasıyla meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Cenk’le buluşturdu. Savunmanın arkasına sarkan Cenk’in çaprazdan plase vuruşunda üst direğe çarptı.
33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku’nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Biraschi kafayla uzaklaştırmak isterken Baniya’nın ayağına çarpan top Cenk Tosun’un önünde kaldı. Kale sahası önündeki bu futbolcu yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Matteo Ricci, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Fabio Borini’ye yerden ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
49. dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Borini’nin pasında Ozdoev’in tek vuruşu ağlara gitti: 1-1
51. dakikada Tayfur’un pasında Cenk’ten önce araya giren savunma tehlikeyi güçlükle önledi.
70. dakikada serbest vuruşun başına geçen Masuaku’nun ortası kalecinin kucağında son buldu.
82. dakikada Cenk’in pasında Dele’nin sert şutu savunmadan kornere çıktı. 83. dakikada Borini’nin pasında Shukurov’un korneri Saiss’ten dışarı çıktı. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş’ın 5 maçlık galibiyet serisi Karagümrük karşısında son buldu.