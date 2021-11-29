  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın - Ahmet Nur Çebi zirvesinde neler yaşandı?
Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın - Ahmet Nur Çebi zirvesinde neler yaşandı?

Sergen Yalçın-Ahmet Nur Çebi zirvesinden 'Devam' kararı çıktı. Başkan dışında yönetimden toplantıya katılan tek isim olan Emre Kocadağ önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:05:00 -
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın - Ahmet Nur Çebi zirvesinde neler yaşandı?

Beşiktaş'ın evinde farklı kaybettiği GZT Giresunspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Bu durumu açıklayamıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz, çözüm bulamıyoruz" diyerek istifa sinyali vermişti...

Bu sözlerin ardından gözler, Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı toplantıya çevrildi. İkili dün Çebi'nin ofisinde bir araya gelirken kritik buluşmada siyah-beyazlı yöneticilerden sadece Asbaşkan Emre Kocadağ yer aldı.

Radikal kararlar alınmayacak

Başka kimsenin katılmadığı ve yaklaşık 1 saat süren toplantıdan 'Devam' kararı çıktı. Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye tesislerden, oyuncu grubuna kadar birçok konuda bilgi verdi. Radikal kararlardan çok devre arası ve sezon sonuna kadar olan kısa ve orta vadeli planlar gündeme geldi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 14 isimden kimlerle yola devam edileceği konusu da görüşüldü. Toplantının ardından Yalçın, Çebi ve Kocadağ ayrı ayrı ofisten ayrıldı.

'Bırakmam istenirse bırakırım'

Başkan Çebi ile Yalçın'ın görüşmesinin detaylarına da ulaşıldı. Yalçın'ın, durumu düzeltmek için çözüm aradıklarını ancak sonuç vermediğini belirterek, "Beşiktaş'ın iyiliği için gereken neyse onu yaparım. Görevi bırakmam istenirse de bırakırım" dediği öğrenildi.

Bu sözler sonrası Çebi'nin, "Bırakmak, pes etmek yok. Birlikte yola çıktık, birlikte devam edelim" diyerek ayrılık konusunu kapattığı bildirildi.

Emre Kocadağ: düştüğümüz yerden kalkarız

Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Kocadağ, şunları söyledi,

"Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetimimizin de ona inancı var. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Sergen Yalçın ilk geldiğinde, sezon başında nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece arkasında olmaya devam edeceğiz. Hocamız bu girdaptan bizi kurtaracak. Biz de ona desteğimizi sürdüreceğiz. Şu ana kadar kendisinden herhangi bir futbolcunun kadro dışı bırakılması için talep gelmedi. Bu zaten onun inisiyatifinde."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?
Gündem

Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?

Mustafa Cengiz cenaze namazı saat kaçta? Galatasaray’ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pek çok kişi M..
MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı
Gündem

MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'ndan alkışlanacak bir hareket geldi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı Serap Akıncıo..
İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!
Dünya

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi arasındaki görüşmenin son derece d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay