Beşiktaş'ta Sergen Yalçın - Ahmet Nur Çebi zirvesinde neler yaşandı?

Beşiktaş'ın evinde farklı kaybettiği GZT Giresunspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Bu durumu açıklayamıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz, çözüm bulamıyoruz" diyerek istifa sinyali vermişti...

Bu sözlerin ardından gözler, Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı toplantıya çevrildi. İkili dün Çebi'nin ofisinde bir araya gelirken kritik buluşmada siyah-beyazlı yöneticilerden sadece Asbaşkan Emre Kocadağ yer aldı.

Radikal kararlar alınmayacak

Başka kimsenin katılmadığı ve yaklaşık 1 saat süren toplantıdan 'Devam' kararı çıktı. Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye tesislerden, oyuncu grubuna kadar birçok konuda bilgi verdi. Radikal kararlardan çok devre arası ve sezon sonuna kadar olan kısa ve orta vadeli planlar gündeme geldi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 14 isimden kimlerle yola devam edileceği konusu da görüşüldü. Toplantının ardından Yalçın, Çebi ve Kocadağ ayrı ayrı ofisten ayrıldı.

'Bırakmam istenirse bırakırım'

Başkan Çebi ile Yalçın'ın görüşmesinin detaylarına da ulaşıldı. Yalçın'ın, durumu düzeltmek için çözüm aradıklarını ancak sonuç vermediğini belirterek, "Beşiktaş'ın iyiliği için gereken neyse onu yaparım. Görevi bırakmam istenirse de bırakırım" dediği öğrenildi.

Bu sözler sonrası Çebi'nin, "Bırakmak, pes etmek yok. Birlikte yola çıktık, birlikte devam edelim" diyerek ayrılık konusunu kapattığı bildirildi.

Emre Kocadağ: düştüğümüz yerden kalkarız

Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Kocadağ, şunları söyledi,

"Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetimimizin de ona inancı var. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Sergen Yalçın ilk geldiğinde, sezon başında nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece arkasında olmaya devam edeceğiz. Hocamız bu girdaptan bizi kurtaracak. Biz de ona desteğimizi sürdüreceğiz. Şu ana kadar kendisinden herhangi bir futbolcunun kadro dışı bırakılması için talep gelmedi. Bu zaten onun inisiyatifinde."