Beşiktaş'ta Pjanic ne zaman dönecek?
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in sakatlığı devam ediyor. Miralem Pjanic'in dönüşü için öngörülen maç 7 Mart'taki Başakşehir mücadelesi.
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in sakatlığı devam ediyor. Miralem Pjanic'in dönüşü için öngörülen maç 7 Mart'taki Başakşehir mücadelesi.
Beşiktaş'ta Rosier, Oğuzhan, N'Koudou, Mert Günok ve Pjanic sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.
Önemli eksikleri bulunan Beşiktaş'ta orta sahanın kilit isimlerinden Miralem Pjanic'in Sivasspor karşılaşmasında da oynaması beklenmiyor.
Boşnak yıldızın sakatlığının en az 2 hafta süreceği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun en iyi ihtimalle 7 Mart'ta oynanacak Başakşehir maçında takıma dönebileceği kaydedildi.