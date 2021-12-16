Beşiktaş'ta Pancu gelişmesi

Beşiktaş, Romanya'nın Rapid Bükreş takımı ile Daniel Pancu'nun jübilesi ve stat açılışı için özel maç yapacak.

Romanya basını Beşiktaş ile Rapid Bükreş'in yeni stadın açılışında maç yapmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Ocak ya da şubat ayında yapılması planlanan stat açılışında Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Daniel Pancu için bir jübile maçı yapılmasının planlandığı da belirtildi.

2002 ve 2006 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Pancu, 108 maçta sahaya çıkarken 24 gol 10 asist kaydetti. Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyon olduğu kadronun önemli bir parçası olan Rumen golcü o sezon kaydettiği gollerle takımının şampiyonluğa ulaşmasında kritik bir rol oynadı.