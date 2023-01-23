İtalyan gazeteci tek tek anlattı! Beşiktaş'ta neydi, şimdi ne oldu! Vah vah...

Cyle Larin, Beşiktaş'ın tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenilememiş ve Belçika ekibi Club Brugge'a imza atmıştı. Yeni kulübünde işler yolunda gitmeyince küme düşme potasındaki Real Valladolid ile anlaşan eski Beşiktaşlı Larin, verdiği kararlar ve kariyer yolu ile herkesi şaşırttı.

Cyle Larin, sözleşmesinin bitmesi ile boşa çıkmış ve tüm sözleşme yenileme tekliflerine rağmen Beşiktaş ile devam etmemişti. Daha sonrasında Başakşehir'e transfer olmak üzere olan ama bazı sebepler ile o anlaşmayı da iptal eden Kanadalı forvet, Club Brugge kariyerinde sadece 6 ay dayanabildi ve yeni rota olarak İspanya küme hattındaki Real Valladolid'i belirledi.

FABRIZIO ROMANO CYLE LARIN'I DUYURDU

İtalyan gazeteci, Cadiz ve PAOK'un da istediği oyuncunun Real Valladolid ile anlaştığını açıkladı. Bu sezon Belçika ekibinde aradığını bulamayan ve 13 maça çıkıp sadece 1 gol atabilen Larin, kümede kalma mücadelesi vermek için 18. sıradaki İspanya takımı ile anlaştı. Son olarak oyuncunun yakın zamanda sağlık kontrollerinden geçerek imza atması bekleniyor.

Cyle Larin, Beşiktaş forması ile 109 maça çıkmış ve 39 gol atıp, 9 da asist yapmıştı.