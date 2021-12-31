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Spor Beşiktaş'ta koronavirüs depremi!
Spor

Beşiktaş'ta koronavirüs depremi!

Beşiktaş'a Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa Final maçı öncesi kötü haber geldi. Siyah beyazlılarda bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 20:48:00 -
Beşiktaş'ta koronavirüs depremi!

Beşiktaş, 5 Ocak'ta Antalyaspor'la oynayacağı Süper Final maçı öncesi bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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