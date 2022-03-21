Beşiktaş’ta İbrahim Üzülmez sürprizi!
Teknik direktör konusunda Valerien İsmael ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılarda son gündeme gelen isimlerden biri İbrahim Üzülmez oldu. Üzülmez’in yardımcılarından Ümit Şahin’den flaş bir paylaşım geldi.
Teknik direktör konusunda Valerien İsmael ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılarda son gündeme gelen isimlerden biri İbrahim Üzülmez oldu. Üzülmez’in yardımcılarından Ümit Şahin’den flaş bir paylaşım geldi.
Teknik direktör için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Valerien İsmael ile anlaşma noktasına gelmişti. Siyah-beyazlı ekipte son gündeme gelen isimlerden biri İbrahim Üzülmez oldu. Beşiktaş yönetimi, 48 yaşındaki teknik adamla temasa geçti.
İbrahim Üzülmez'in yardımcılarından olan Ümit Şahin flaş bir paylaşımda bulundu. Şahin, Üzülmez'in fotoğrafını paylaşarak; "Yükleniyor." notunu paylaştı.